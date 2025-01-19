Revenue Generating USD 价格 (RGUSD)
今天 Revenue Generating USD (RGUSD) 的实时价格为 1.002 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RGUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Revenue Generating USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.48 USD
- Revenue Generating USD 当天价格变化为 +0.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Revenue Generating USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00519983。
在过去30天内，Revenue Generating USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0032287446。
在过去60天内，Revenue Generating USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0069703128。
在过去90天内，Revenue Generating USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1112861045420708。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00519983
|+0.52%
|30天
|$ -0.0032287446
|-0.32%
|60天
|$ +0.0069703128
|+0.70%
|90天
|$ -0.1112861045420708
|-9.99%
Revenue Generating USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.52%
-0.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hold $1 USD peg, and deploy collateral to generate safe, on-chain yield to incentivize liquidity for itself and partners
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|1 RGUSD 兑换 AUD
A$1.61322
|1 RGUSD 兑换 GBP
￡0.82164
|1 RGUSD 兑换 EUR
€0.97194
|1 RGUSD 兑换 USD
$1.002
|1 RGUSD 兑换 MYR
RM4.509
|1 RGUSD 兑换 TRY
₺35.50086
|1 RGUSD 兑换 JPY
¥156.58254
|1 RGUSD 兑换 RUB
₽102.69498
|1 RGUSD 兑换 INR
₹86.75316
|1 RGUSD 兑换 IDR
Rp16,426.22688
|1 RGUSD 兑换 PHP
₱58.6671
|1 RGUSD 兑换 EGP
￡E.50.5008
|1 RGUSD 兑换 BRL
R$6.1122
|1 RGUSD 兑换 CAD
C$1.44288
|1 RGUSD 兑换 BDT
৳121.743
|1 RGUSD 兑换 NGN
₦1,560.74526
|1 RGUSD 兑换 UAH
₴42.19422
|1 RGUSD 兑换 VES
Bs54.108
|1 RGUSD 兑换 PKR
Rs279.33756
|1 RGUSD 兑换 KZT
₸531.84156
|1 RGUSD 兑换 THB
฿34.45878
|1 RGUSD 兑换 TWD
NT$32.95578
|1 RGUSD 兑换 CHF
Fr0.91182
|1 RGUSD 兑换 HKD
HK$7.79556
|1 RGUSD 兑换 MAD
.د.م10.06008