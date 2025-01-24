Reunit Wallet 价格 (REUNI)
今天 Reunit Wallet (REUNI) 的实时价格为 0.02722945 USD。目前其市值为 $ 272.30K USD。REUNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Reunit Wallet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.03K USD
- Reunit Wallet 当天价格变化为 -10.58%
- 其循环供应量为 10.00M USD
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今天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00322347987140516。
在过去30天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0098448321。
在过去60天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0111888914。
在过去90天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06304137055057294。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00322347987140516
|-10.58%
|30天
|$ -0.0098448321
|-36.15%
|60天
|$ -0.0111888914
|-41.09%
|90天
|$ -0.06304137055057294
|-69.83%
Reunit Wallet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.28%
-10.58%
-45.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains
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|1 REUNI 兑换 AUD
A$0.0432948255
|1 REUNI 兑换 GBP
￡0.02178356
|1 REUNI 兑换 EUR
€0.0258679775
|1 REUNI 兑换 USD
$0.02722945
|1 REUNI 兑换 MYR
RM0.120898758
|1 REUNI 兑换 TRY
₺0.9712744815
|1 REUNI 兑换 JPY
¥4.250517145
|1 REUNI 兑换 RUB
₽2.719132877
|1 REUNI 兑换 INR
₹2.354258247
|1 REUNI 兑换 IDR
Rp439.1846159335
|1 REUNI 兑换 PHP
₱1.5980964205
|1 REUNI 兑换 EGP
￡E.1.369096746
|1 REUNI 兑换 BRL
R$0.161198344
|1 REUNI 兑换 CAD
C$0.0389381135
|1 REUNI 兑换 BDT
৳3.3222651945
|1 REUNI 兑换 NGN
₦42.4134082035
|1 REUNI 兑换 UAH
₴1.144181489
|1 REUNI 兑换 VES
Bs1.5248492
|1 REUNI 兑换 PKR
Rs7.593204427
|1 REUNI 兑换 KZT
₸14.1819144435
|1 REUNI 兑换 THB
฿0.9260735945
|1 REUNI 兑换 TWD
NT$0.890403015
|1 REUNI 兑换 CHF
Fr0.024506505
|1 REUNI 兑换 HKD
HK$0.211845121
|1 REUNI 兑换 MAD
.د.م0.2722945