Reunit Wallet 图标

Reunit Wallet 价格 (REUNI)

USD

Reunit Wallet (REUNI) 实时价格图表

$0.02722945
$0.02722945$0.02722945
-10.50%(1D)

今天 Reunit Wallet (REUNI) 的价格

今天 Reunit Wallet (REUNI) 的实时价格为 0.02722945 USD。目前其市值为 $ 272.30K USD。REUNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Reunit Wallet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.03K USD
- Reunit Wallet 当天价格变化为 -10.58%
- 其循环供应量为 10.00M USD

在获取 MEXC 上从 REUNI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 REUNI 价格信息的首选平台。

Reunit Wallet (REUNI) 价格表现 USD

今天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00322347987140516
在过去30天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0098448321
在过去60天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0111888914
在过去90天内，Reunit Wallet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06304137055057294

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00322347987140516-10.58%
30天$ -0.0098448321-36.15%
60天$ -0.0111888914-41.09%
90天$ -0.06304137055057294-69.83%

Reunit Wallet (REUNI) 价格分析

Reunit Wallet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02521476
$ 0.02521476$ 0.02521476

$ 0.079734
$ 0.079734$ 0.079734

$ 3.44
$ 3.44$ 3.44

+6.28%

-10.58%

-45.45%

Reunit Wallet (REUNI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 272.30K
$ 272.30K$ 272.30K

$ 1.03K
$ 1.03K$ 1.03K

10.00M
10.00M 10.00M

什么是Reunit Wallet (REUNI)

What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Reunit Wallet (REUNI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Reunit Wallet (REUNI) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

REUNI 兑换为当地货币

1 REUNI 兑换 AUD
A$0.0432948255
1 REUNI 兑换 GBP
0.02178356
1 REUNI 兑换 EUR
0.0258679775
1 REUNI 兑换 USD
$0.02722945
1 REUNI 兑换 MYR
RM0.120898758
1 REUNI 兑换 TRY
0.9712744815
1 REUNI 兑换 JPY
¥4.250517145
1 REUNI 兑换 RUB
2.719132877
1 REUNI 兑换 INR
2.354258247
1 REUNI 兑换 IDR
Rp439.1846159335
1 REUNI 兑换 PHP
1.5980964205
1 REUNI 兑换 EGP
￡E.1.369096746
1 REUNI 兑换 BRL
R$0.161198344
1 REUNI 兑换 CAD
C$0.0389381135
1 REUNI 兑换 BDT
3.3222651945
1 REUNI 兑换 NGN
42.4134082035
1 REUNI 兑换 UAH
1.144181489
1 REUNI 兑换 VES
Bs1.5248492
1 REUNI 兑换 PKR
Rs7.593204427
1 REUNI 兑换 KZT
14.1819144435
1 REUNI 兑换 THB
฿0.9260735945
1 REUNI 兑换 TWD
NT$0.890403015
1 REUNI 兑换 CHF
Fr0.024506505
1 REUNI 兑换 HKD
HK$0.211845121
1 REUNI 兑换 MAD
.د.م0.2722945