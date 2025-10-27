RETRO KIDS（RETRO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000813 $ 0.00000854 24H最低价 $ 0.00000813 24H最高价 $ 0.00000854 历史最高 $ 0.00028662 最低价 $ 0.00000784 涨跌幅（1H） +0.54% 涨跌幅（1D） +4.95% 漲跌幅（7D） +0.55%

RETRO KIDS（RETRO）当前实时价格为 $0.00000853。过去 24 小时内，RETRO 的交易价格在 $ 0.00000813 至 $ 0.00000854 之间波动，市场活跃度显著。RETRO 的历史最高价为 $ 0.00028662，历史最低价为 $ 0.00000784。

从短期表现来看，RETRO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.54%，过去 24 小时内变动为 +4.95%，过去 7 天内累计变动为 +0.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RETRO KIDS（RETRO）市场信息

市值 $ 8.53K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 8.53K 流通量 999.90M 总供应量 999,896,659.403593

RETRO KIDS 的当前市值为 $ 8.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RETRO 的流通量为 999.90M，总供应量是 999896659.403593，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.53K。