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RetardedAPR 价格 (RAPR)

USD

RetardedAPR (RAPR) 实时价格图表

$9.47
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-0.50%(1D)

今天 RetardedAPR (RAPR) 的价格

今天 RetardedAPR (RAPR) 的实时价格为 9.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RAPR 兑换 USD 的价格为实时更新。
RetardedAPR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 506.25K USD
- RetardedAPR 当天价格变化为 -0.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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RetardedAPR (RAPR) 价格表现 USD

今天内，RetardedAPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.050418419162966
在过去30天内，RetardedAPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.5711201520
在过去60天内，RetardedAPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.2008677310
在过去90天内，RetardedAPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -35.65018335053042

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.050418419162966-0.52%
30天$ -2.5711201520-27.15%
60天$ -7.2008677310-76.03%
90天$ -35.65018335053042-79.01%

RetardedAPR (RAPR) 价格分析

RetardedAPR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 7.97
$ 7.97$ 7.97

$ 11.59
$ 11.59$ 11.59

$ 111.35
$ 111.35$ 111.35

-0.94%

-0.52%

-35.25%

RetardedAPR (RAPR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 506.25K
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什么是RetardedAPR (RAPR)

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RetardedAPR (RAPR) 资源

官网

大家还在问：关于 RetardedAPR (RAPR) 的其他问题

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RAPR 兑换为当地货币

1 RAPR 兑换 AUD
A$15.2467
1 RAPR 兑换 GBP
7.7654
1 RAPR 兑换 EUR
9.1859
1 RAPR 兑换 USD
$9.47
1 RAPR 兑换 MYR
RM42.615
1 RAPR 兑换 TRY
335.5221
1 RAPR 兑换 JPY
¥1,479.8769
1 RAPR 兑换 RUB
970.2962
1 RAPR 兑换 INR
819.9126
1 RAPR 兑换 IDR
Rp155,245.8768
1 RAPR 兑换 PHP
554.4685
1 RAPR 兑换 EGP
￡E.475.5834
1 RAPR 兑换 BRL
R$57.767
1 RAPR 兑换 CAD
C$13.6368
1 RAPR 兑换 BDT
1,150.605
1 RAPR 兑换 NGN
14,750.7561
1 RAPR 兑换 UAH
398.7817
1 RAPR 兑换 VES
Bs511.38
1 RAPR 兑换 PKR
Rs2,640.0466
1 RAPR 兑换 KZT
5,026.4866
1 RAPR 兑换 THB
฿325.6733
1 RAPR 兑换 TWD
NT$311.4683
1 RAPR 兑换 CHF
Fr8.6177
1 RAPR 兑换 HKD
HK$73.6766
1 RAPR 兑换 MAD
.د.م95.0788