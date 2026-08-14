Retard Finder Coin 今日价格

Retard Finder Coin (RFC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.90%。当前 RFC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RFC。

Retard Finder Coin 目前市值在 $ 380,458 排名第 #-，流通供应量为 961.43M RFC。过去 24 小时内，RFC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.133733，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RFC 在过去一小时内波动了 +0.40%，过去7 天内波动了 -5.26%。过去一天，总交易量达到 $ 1.45K。

Retard Finder Coin（RFC）市场信息

市值 $ 380.46K$ 380.46K $ 380.46K 成交量（24H） $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K 完全稀释市值 $ 381.93K$ 381.93K $ 381.93K 流通量 961.43M 961.43M 961.43M 总供应量 999,840,033.589843 999,840,033.589843 999,840,033.589843

Retard Finder Coin 的当前市值为 $ 380.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.45K。RFC 的流通量为 961.43M，总供应量是 999840033.589843，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 381.93K。