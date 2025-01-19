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Retard Coin 价格 (RETARD)

USD

Retard Coin (RETARD) 实时价格图表

$0.153075
$0.153075$0.153075
-6.80%(1D)

今天 Retard Coin (RETARD) 的价格

今天 Retard Coin (RETARD) 的实时价格为 0.153075 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RETARD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Retard Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 189.27 USD
- Retard Coin 当天价格变化为 -6.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Retard Coin (RETARD) 价格表现 USD

今天内，Retard Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0111812865514918
在过去30天内，Retard Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2634114600
在过去60天内，Retard Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2275561516
在过去90天内，Retard Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0111812865514918-6.80%
30天$ +0.2634114600+172.08%
60天$ +0.2275561516+148.66%
90天$ 0--

Retard Coin (RETARD) 价格分析

Retard Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.153237
$ 0.153237$ 0.153237

$ 0.164256
$ 0.164256$ 0.164256

$ 5.39
$ 5.39$ 5.39

-3.89%

-6.80%

+99.29%

Retard Coin (RETARD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 189.27
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0.00
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什么是Retard Coin (RETARD)

Memecoin for entertainment purposes. Users minted them for free one by one.

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Retard Coin (RETARD) 资源

官网

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RETARD 兑换为当地货币

1 RETARD 兑换 AUD
A$0.24645075
1 RETARD 兑换 GBP
0.1255215
1 RETARD 兑换 EUR
0.14848275
1 RETARD 兑换 USD
$0.153075
1 RETARD 兑换 MYR
RM0.6888375
1 RETARD 兑换 TRY
5.42344725
1 RETARD 兑换 JPY
¥23.92103025
1 RETARD 兑换 RUB
15.6840645
1 RETARD 兑换 INR
13.2532335
1 RETARD 兑换 IDR
Rp2,509.425828
1 RETARD 兑换 PHP
8.96254125
1 RETARD 兑换 EGP
￡E.7.6874265
1 RETARD 兑换 BRL
R$0.9337575
1 RETARD 兑换 CAD
C$0.220428
1 RETARD 兑换 BDT
18.5986125
1 RETARD 兑换 NGN
238.43421225
1 RETARD 兑换 UAH
6.44598825
1 RETARD 兑换 VES
Bs8.26605
1 RETARD 兑换 PKR
Rs42.6742485
1 RETARD 兑换 KZT
81.2491485
1 RETARD 兑换 THB
฿5.26424925
1 RETARD 兑换 TWD
NT$5.03463675
1 RETARD 兑换 CHF
Fr0.13929825
1 RETARD 兑换 HKD
HK$1.1909235
1 RETARD 兑换 MAD
.د.م1.536873