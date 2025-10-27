Retail DAO（RETAIL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00105734 $ 0.00105734 $ 0.00105734 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00105734$ 0.00105734 $ 0.00105734 历史最高 $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.33% 涨跌幅（1D） +5.84% 漲跌幅（7D） +5.39% 漲跌幅（7D） +5.39%

Retail DAO（RETAIL）当前实时价格为 $0.00105671。过去 24 小时内，RETAIL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00105734 之间波动，市场活跃度显著。RETAIL 的历史最高价为 $ 0.00157166，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RETAIL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 +5.84%，过去 7 天内累计变动为 +5.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Retail DAO（RETAIL）市场信息

市值 $ 769.37K$ 769.37K $ 769.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 流通量 728.40M 728.40M 728.40M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Retail DAO 的当前市值为 $ 769.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RETAIL 的流通量为 728.40M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.06M。