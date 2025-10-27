Restaking Vault ETH（RSTETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4,773.11 $ 4,773.11 $ 4,773.11 24H最低价 $ 5,089.63 $ 5,089.63 $ 5,089.63 24H最高价 24H最低价 $ 4,773.11$ 4,773.11 $ 4,773.11 24H最高价 $ 5,089.63$ 5,089.63 $ 5,089.63 历史最高 $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 最低价 $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 涨跌幅（1H） +0.16% 涨跌幅（1D） +5.53% 漲跌幅（7D） +4.76% 漲跌幅（7D） +4.76%

Restaking Vault ETH（RSTETH）当前实时价格为 $5,083.04。过去 24 小时内，RSTETH 的交易价格在 $ 4,773.11 至 $ 5,089.63 之间波动，市场活跃度显著。RSTETH 的历史最高价为 $ 6,262.2，历史最低价为 $ 4,034.51。

从短期表现来看，RSTETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.16%，过去 24 小时内变动为 +5.53%，过去 7 天内累计变动为 +4.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Restaking Vault ETH（RSTETH）市场信息

市值 $ 148.63M$ 148.63M $ 148.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 148.63M$ 148.63M $ 148.63M 流通量 29.19K 29.19K 29.19K 总供应量 29,194.33279775863 29,194.33279775863 29,194.33279775863

Restaking Vault ETH 的当前市值为 $ 148.63M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RSTETH 的流通量为 29.19K，总供应量是 29194.33279775863，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 148.63M。