Restake Finance 价格 (RSTK)
今天 Restake Finance (RSTK) 的实时价格为 0.01238748 USD。目前其市值为 $ 475.14K USD。RSTK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Restake Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.44K USD
- Restake Finance 当天价格变化为 +3.04%
- 其循环供应量为 38.26M USD
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今天内，Restake Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00036595。
在过去30天内，Restake Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010026500。
在过去60天内，Restake Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008498839。
在过去90天内，Restake Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000221815611574253。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00036595
|+3.04%
|30天
|$ -0.0010026500
|-8.09%
|60天
|$ +0.0008498839
|+6.86%
|90天
|$ -0.000221815611574253
|-1.75%
Restake Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.91%
+3.04%
+0.74%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.
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|1 RSTK 兑换 AUD
A$0.0199438428
|1 RSTK 兑换 GBP
￡0.009909984
|1 RSTK 兑换 EUR
€0.0120158556
|1 RSTK 兑换 USD
$0.01238748
|1 RSTK 兑换 MYR
RM0.0553720356
|1 RSTK 兑换 TRY
₺0.437278044
|1 RSTK 兑换 JPY
¥1.946692482
|1 RSTK 兑换 RUB
₽1.37501028
|1 RSTK 兑换 INR
₹1.0621025352
|1 RSTK 兑换 IDR
Rp199.7980365444
|1 RSTK 兑换 PHP
₱0.7182260904
|1 RSTK 兑换 EGP
￡E.0.62866461
|1 RSTK 兑换 BRL
R$0.0765546264
|1 RSTK 兑换 CAD
C$0.0178379712
|1 RSTK 兑换 BDT
৳1.48030386
|1 RSTK 兑换 NGN
₦19.1459652132
|1 RSTK 兑换 UAH
₴0.5216367828
|1 RSTK 兑换 VES
Bs0.63176148
|1 RSTK 兑换 PKR
Rs3.452390676
|1 RSTK 兑换 KZT
₸6.5025598764
|1 RSTK 兑换 THB
฿0.4247666892
|1 RSTK 兑换 TWD
NT$0.4074242172
|1 RSTK 兑换 CHF
Fr0.0112726068
|1 RSTK 兑换 HKD
HK$0.0962507196
|1 RSTK 兑换 MAD
.د.م0.1252374228