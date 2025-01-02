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Resolv USR 价格 (USR)

USD

Resolv USR (USR) 实时价格图表

$1.001
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0.00%(1D)

今天 Resolv USR (USR) 的价格

今天 Resolv USR (USR) 的实时价格为 1.001 USD。目前其市值为 $ 324.79M USD。USR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Resolv USR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.93M USD
- Resolv USR 当天价格变化为 -0.08%
- 其循环供应量为 324.52M USD

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Resolv USR (USR) 价格表现 USD

今天内，Resolv USR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000863415740887
在过去30天内，Resolv USR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012128116
在过去60天内，Resolv USR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005443438
在过去90天内，Resolv USR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030258250878974

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000863415740887-0.08%
30天$ -0.0012128116-0.12%
60天$ +0.0005443438+0.05%
90天$ +0.0030258250878974+0.30%

Resolv USR (USR) 价格分析

Resolv USR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.996956
$ 0.996956$ 0.996956

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

-0.10%

-0.08%

+0.11%

Resolv USR (USR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 324.79M
$ 324.79M$ 324.79M

$ 11.93M
$ 11.93M$ 11.93M

324.52M
324.52M 324.52M

什么是Resolv USR (USR)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

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Resolv USR (USR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Resolv USR (USR) 的其他问题

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USR 兑换为当地货币

1 USR 兑换 AUD
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1 USR 兑换 GBP
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1 USR 兑换 USD
$1.001
1 USR 兑换 MYR
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1 USR 兑换 INR
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1 USR 兑换 IDR
Rp16,145.15903
1 USR 兑换 PHP
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1 USR 兑换 EGP
￡E.50.81076
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1 USR 兑换 UAH
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1 USR 兑换 VES
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