Resolv Liquidity Provider Token 今日价格

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) 今日实时价格为 $ 0.148575，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 RLP 兑 USD 的汇率为 $ 0.148575 每 RLP。

Resolv Liquidity Provider Token 目前市值在 $ 240,033 排名第 #-，流通供应量为 1.62M RLP。过去 24 小时内，RLP 的交易价格在 $ 0.148014（低点）和 $ 0.148899（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.35，而历史最低价为 $ 0.147999。

短期表现方面，RLP 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -11.71%。过去一天，总交易量达到 $ 11.74。

Resolv Liquidity Provider Token（RLP）市场信息

市值 $ 240.03K$ 240.03K $ 240.03K 成交量（24H） $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 完全稀释市值 $ 240.03K$ 240.03K $ 240.03K 流通量 1.62M 1.62M 1.62M 总供应量 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

Resolv Liquidity Provider Token 的当前市值为 $ 240.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.74。RLP 的流通量为 1.62M，总供应量是 1615565.822386897，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 240.03K。