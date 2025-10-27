Resister（RSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01057608 $ 0.01260917 24H最低价 $ 0.01057608 24H最高价 $ 0.01260917 历史最高 $ 0.01580666 最低价 $ 0.00904015 涨跌幅（1H） -3.91% 涨跌幅（1D） -1.03% 漲跌幅（7D） +5.90%

Resister（RSTR）当前实时价格为 $0.01190327。过去 24 小时内，RSTR 的交易价格在 $ 0.01057608 至 $ 0.01260917 之间波动，市场活跃度显著。RSTR 的历史最高价为 $ 0.01580666，历史最低价为 $ 0.00904015。

从短期表现来看，RSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.91%，过去 24 小时内变动为 -1.03%，过去 7 天内累计变动为 +5.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Resister（RSTR）市场信息

市值 $ 1.49M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.89M 流通量 125.50M 总供应量 1,000,000,000.0

Resister 的当前市值为 $ 1.49M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RSTR 的流通量为 125.50M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.89M。