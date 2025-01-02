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Resistance Girl 价格 (REGI)

USD

Resistance Girl (REGI) 实时价格图表

$0.00177451
$0.00177451$0.00177451
-4.10%(1D)

今天 Resistance Girl (REGI) 的价格

今天 Resistance Girl (REGI) 的实时价格为 0.00177451 USD。目前其市值为 $ 177.71K USD。REGI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Resistance Girl 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 289.27 USD
- Resistance Girl 当天价格变化为 -4.18%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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Resistance Girl (REGI) 价格表现 USD

今天内，Resistance Girl 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Resistance Girl 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005548711
在过去60天内，Resistance Girl 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010634925
在过去90天内，Resistance Girl 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006314580133833217

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.18%
30天$ -0.0005548711-31.26%
60天$ -0.0010634925-59.93%
90天$ -0.006314580133833217-78.06%

Resistance Girl (REGI) 价格分析

Resistance Girl 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00169014
$ 0.00169014$ 0.00169014

$ 0.00193018
$ 0.00193018$ 0.00193018

$ 0.05778
$ 0.05778$ 0.05778

+0.32%

-4.18%

-14.83%

Resistance Girl (REGI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 177.71K
$ 177.71K$ 177.71K

$ 289.27
$ 289.27$ 289.27

100.00M
100.00M 100.00M

什么是Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

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Resistance Girl (REGI) 资源

官网

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REGI 兑换为当地货币

1 REGI 兑换 AUD
A$0.0028569611
1 REGI 兑换 GBP
0.001419608
1 REGI 兑换 EUR
0.0017212747
1 REGI 兑换 USD
$0.00177451
1 REGI 兑换 MYR
RM0.0079320597
1 REGI 兑换 TRY
0.062640203
1 REGI 兑换 JPY
¥0.2788642465
1 REGI 兑换 RUB
0.19697061
1 REGI 兑换 INR
0.1521464874
1 REGI 兑换 IDR
Rp28.6211250253
1 REGI 兑换 PHP
0.1028860898
1 REGI 兑换 EGP
￡E.0.0900563825
1 REGI 兑换 BRL
R$0.0109664718
1 REGI 兑换 CAD
C$0.0025552944
1 REGI 兑换 BDT
0.212053945
1 REGI 兑换 NGN
2.7426649109
1 REGI 兑换 UAH
0.0747246161
1 REGI 兑换 VES
Bs0.09050001
1 REGI 兑换 PKR
Rs0.494555937
1 REGI 兑换 KZT
0.9314935343
1 REGI 兑换 THB
฿0.0608479479
1 REGI 兑换 TWD
NT$0.0583458888
1 REGI 兑换 CHF
Fr0.0016148041
1 REGI 兑换 HKD
HK$0.0137879427
1 REGI 兑换 MAD
.د.م0.0179402961