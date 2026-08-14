Reservoir 今日价格

Reservoir (DAM) 今日实时价格为 $ 0,00267715，过去 24 小时内变化了 1,15%。当前 DAM 兑 USD 的汇率为 $ 0,00267715 每 DAM。

Reservoir 目前市值在 $ 702.843 排名第 #-，流通供应量为 262,54M DAM。过去 24 小时内，DAM 的交易价格在 $ 0,00263462（低点）和 $ 0,00276871（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,14892，而历史最低价为 $ 0,00213522。

短期表现方面，DAM 在过去一小时内波动了 -%0,00，过去7 天内波动了 -%24,54。过去一天，总交易量达到 $ 1,18K。

Reservoir（DAM）市场信息

市值 $ 702,84K$ 702,84K $ 702,84K 成交量（24H） $ 1,18K$ 1,18K $ 1,18K 完全稀释市值 $ 2,68M$ 2,68M $ 2,68M 流通量 262,54M 262,54M 262,54M 总供应量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Reservoir 的当前市值为 $ 702,84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1,18K。DAM 的流通量为 262,54M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2,68M。