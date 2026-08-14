Reserve Robotics DTF 今日价格

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) 今日实时价格为 $ 98.56，过去 24 小时内变化了 0.63%。当前 ROBOTS 兑 USD 的汇率为 $ 98.56 每 ROBOTS。

Reserve Robotics DTF 目前市值在 $ 1,508,206 排名第 #-，流通供应量为 15.30K ROBOTS。过去 24 小时内，ROBOTS 的交易价格在 $ 97.91（低点）和 $ 98.65（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 105.51，而历史最低价为 $ 90.4。

短期表现方面，ROBOTS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.54%。过去一天，总交易量达到 $ 1.04K。

Reserve Robotics DTF（ROBOTS）市场信息

市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 成交量（24H） $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K 完全稀释市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 流通量 15.30K 15.30K 15.30K 总供应量 15,302.73605968623 15,302.73605968623 15,302.73605968623

Reserve Robotics DTF 的当前市值为 $ 1.51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.04K。ROBOTS 的流通量为 15.30K，总供应量是 15302.73605968623，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.51M。