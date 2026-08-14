Reserve AI Photonics DTF 今日价格

Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) 今日实时价格为 $ 91.49，过去 24 小时内变化了 3.07%。当前 PHOTON 兑 USD 的汇率为 $ 91.49 每 PHOTON。

Reserve AI Photonics DTF 目前市值在 $ 1,732,329 排名第 #-，流通供应量为 18.94K PHOTON。过去 24 小时内，PHOTON 的交易价格在 $ 91.48（低点）和 $ 95.97（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 660.42，而历史最低价为 $ 66.56。

短期表现方面，PHOTON 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +1.80%。过去一天，总交易量达到 $ 216.74K。

Reserve AI Photonics DTF（PHOTON）市场信息

市值 $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M 成交量（24H） $ 216.74K$ 216.74K $ 216.74K 完全稀释市值 $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M 流通量 18.94K 18.94K 18.94K 总供应量 18,935.13699138487 18,935.13699138487 18,935.13699138487

Reserve AI Photonics DTF 的当前市值为 $ 1.73M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 216.74K。PHOTON 的流通量为 18.94K，总供应量是 18935.13699138487，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.73M。