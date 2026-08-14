Reserve AI Infrastructure DTF 今日价格

Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) 今日实时价格为 $ 94.6，过去 24 小时内变化了 1.12%。当前 BUILDOUT 兑 USD 的汇率为 $ 94.6 每 BUILDOUT。

Reserve AI Infrastructure DTF 目前市值在 $ 1,485,158 排名第 #-，流通供应量为 15.70K BUILDOUT。过去 24 小时内，BUILDOUT 的交易价格在 $ 93.53（低点）和 $ 95.37（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 109.3，而历史最低价为 $ 76.78。

短期表现方面，BUILDOUT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.89%。过去一天，总交易量达到 $ 67.44K。

Reserve AI Infrastructure DTF（BUILDOUT）市场信息

市值 $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M 成交量（24H） $ 67.44K$ 67.44K $ 67.44K 完全稀释市值 $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M 流通量 15.70K 15.70K 15.70K 总供应量 15,699.85031272803 15,699.85031272803 15,699.85031272803

Reserve AI Infrastructure DTF 的当前市值为 $ 1.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.44K。BUILDOUT 的流通量为 15.70K，总供应量是 15699.85031272803，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.49M。