RepubliK（RPK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +11.48% 漲跌幅（7D） +312.41% 漲跌幅（7D） +312.41%

RepubliK（RPK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RPK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RPK 的历史最高价为 $ 0.100376，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RPK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +11.48%，过去 7 天内累计变动为 +312.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RepubliK（RPK）市场信息

市值 $ 58.02K$ 58.02K $ 58.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 870.37K$ 870.37K $ 870.37K 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 总供应量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

RepubliK 的当前市值为 $ 58.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RPK 的流通量为 200.00M，总供应量是 3000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 870.37K。