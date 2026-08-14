reptilecoin 今日价格

reptilecoin (REPTILECOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 24.35%。当前 REPTILECOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REPTILECOIN。

reptilecoin 目前市值在 $ 15,173.66 排名第 #-，流通供应量为 999.63M REPTILECOIN。过去 24 小时内，REPTILECOIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REPTILECOIN 在过去一小时内波动了 -13.98%，过去7 天内波动了 -49.05%。过去一天，总交易量达到 --。

reptilecoin（REPTILECOIN）市场信息

市值 $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 总供应量 999,634,048.943699 999,634,048.943699 999,634,048.943699

reptilecoin 的当前市值为 $ 15.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。REPTILECOIN 的流通量为 999.63M，总供应量是 999634048.943699，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.17K。