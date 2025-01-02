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Renzo Restaked LST 价格 (PZETH)

USD

Renzo Restaked LST (PZETH) 实时价格图表

$4,107.93
$4,107.93$4,107.93
+3.50%(1D)

今天 Renzo Restaked LST (PZETH) 的价格

今天 Renzo Restaked LST (PZETH) 的实时价格为 4,107.94 USD。目前其市值为 $ 133.48M USD。PZETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Renzo Restaked LST 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.44K USD
- Renzo Restaked LST 当天价格变化为 +3.57%
- 其循环供应量为 32.50K USD

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Renzo Restaked LST (PZETH) 价格表现 USD

今天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +141.66
在过去30天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -140.0524092140
在过去60天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,729.9233689800
在过去90天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,297.262534930875

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +141.66+3.57%
30天$ -140.0524092140-3.40%
60天$ +1,729.9233689800+42.11%
90天$ +1,297.262534930875+46.15%

Renzo Restaked LST (PZETH) 价格分析

Renzo Restaked LST 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,948.32
$ 3,948.32$ 3,948.32

$ 4,108.14
$ 4,108.14$ 4,108.14

$ 4,888.81
$ 4,888.81$ 4,888.81

+0.11%

+3.57%

+2.85%

Renzo Restaked LST (PZETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 133.48M
$ 133.48M$ 133.48M

$ 7.44K
$ 7.44K$ 7.44K

32.50K
32.50K 32.50K

什么是Renzo Restaked LST (PZETH)

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

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Renzo Restaked LST (PZETH) 资源

官网

大家还在问：关于 Renzo Restaked LST (PZETH) 的其他问题

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PZETH 兑换为当地货币

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A$6,613.7834
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1 PZETH 兑换 USD
$4,107.94
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RM18,362.4918
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C$5,915.4336
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1 PZETH 兑换 NGN
6,349,190.9846
1 PZETH 兑换 UAH
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