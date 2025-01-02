Renzo Restaked LST 价格 (PZETH)
今天 Renzo Restaked LST (PZETH) 的实时价格为 4,107.94 USD。目前其市值为 $ 133.48M USD。PZETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Renzo Restaked LST 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.44K USD
- Renzo Restaked LST 当天价格变化为 +3.57%
- 其循环供应量为 32.50K USD
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今天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +141.66。
在过去30天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -140.0524092140。
在过去60天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,729.9233689800。
在过去90天内，Renzo Restaked LST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,297.262534930875。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +141.66
|+3.57%
|30天
|$ -140.0524092140
|-3.40%
|60天
|$ +1,729.9233689800
|+42.11%
|90天
|$ +1,297.262534930875
|+46.15%
Renzo Restaked LST 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.11%
+3.57%
+2.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.
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|1 PZETH 兑换 AUD
A$6,613.7834
|1 PZETH 兑换 GBP
￡3,286.352
|1 PZETH 兑换 EUR
€3,943.6224
|1 PZETH 兑换 USD
$4,107.94
|1 PZETH 兑换 MYR
RM18,362.4918
|1 PZETH 兑换 TRY
₺145,051.3614
|1 PZETH 兑换 JPY
¥645,275.2152
|1 PZETH 兑换 RUB
₽462,061.0912
|1 PZETH 兑换 INR
₹352,255.855
|1 PZETH 兑换 IDR
Rp66,257,087.4982
|1 PZETH 兑换 PHP
₱237,931.8848
|1 PZETH 兑换 EGP
￡E.208,519.0344
|1 PZETH 兑换 BRL
R$25,510.3074
|1 PZETH 兑换 CAD
C$5,915.4336
|1 PZETH 兑换 BDT
৳490,898.83
|1 PZETH 兑换 NGN
₦6,349,190.9846
|1 PZETH 兑换 UAH
₴172,985.3534
|1 PZETH 兑换 VES
Bs209,504.94
|1 PZETH 兑换 PKR
Rs1,144,882.878
|1 PZETH 兑换 KZT
₸2,156,380.9442
|1 PZETH 兑换 THB
฿140,696.945
|1 PZETH 兑换 TWD
NT$135,110.1466
|1 PZETH 兑换 CHF
Fr3,697.146
|1 PZETH 兑换 HKD
HK$31,918.6938
|1 PZETH 兑换 MAD
.د.م41,531.2734