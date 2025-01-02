Renzo Restaked ETH 价格 (EZETH)
今天 Renzo Restaked ETH (EZETH) 的实时价格为 3,582.35 USD。目前其市值为 $ 1.18B USD。EZETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Renzo Restaked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.46M USD
- Renzo Restaked ETH 当天价格变化为 +4.07%
- 其循环供应量为 330.39K USD
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今天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +140.03。
在过去30天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -126.4974355550。
在过去60天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,514.6842117100。
在过去90天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,148.7205875536875。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +140.03
|+4.07%
|30天
|$ -126.4974355550
|-3.53%
|60天
|$ +1,514.6842117100
|+42.28%
|90天
|$ +1,148.7205875536875
|+47.20%
Renzo Restaked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.33%
+4.07%
+3.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
EigenLayer Liquid Restaking Hub
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|1 EZETH 兑换 AUD
A$5,767.5835
|1 EZETH 兑换 GBP
￡2,865.88
|1 EZETH 兑换 EUR
€3,439.056
|1 EZETH 兑换 USD
$3,582.35
|1 EZETH 兑换 MYR
RM16,013.1045
|1 EZETH 兑换 TRY
₺126,492.7785
|1 EZETH 兑换 JPY
¥562,715.538
|1 EZETH 兑换 RUB
₽402,942.728
|1 EZETH 兑换 INR
₹307,186.5125
|1 EZETH 兑换 IDR
Rp57,779,830.6205
|1 EZETH 兑换 PHP
₱207,489.712
|1 EZETH 兑换 EGP
￡E.181,840.086
|1 EZETH 兑换 BRL
R$22,246.3935
|1 EZETH 兑换 CAD
C$5,158.584
|1 EZETH 兑换 BDT
৳428,090.825
|1 EZETH 兑换 NGN
₦5,536,844.3365
|1 EZETH 兑换 UAH
₴150,852.7585
|1 EZETH 兑换 VES
Bs182,699.85
|1 EZETH 兑换 PKR
Rs998,400.945
|1 EZETH 兑换 KZT
₸1,880,482.9855
|1 EZETH 兑换 THB
฿122,659.664
|1 EZETH 兑换 TWD
NT$117,823.4915
|1 EZETH 兑换 CHF
Fr3,224.115
|1 EZETH 兑换 HKD
HK$27,834.8595
|1 EZETH 兑换 MAD
.د.م36,217.5585