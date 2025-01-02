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Renzo Restaked ETH 价格 (EZETH)

USD

Renzo Restaked ETH (EZETH) 实时价格图表

$3,582.35
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+4.00%(1D)

今天 Renzo Restaked ETH (EZETH) 的价格

今天 Renzo Restaked ETH (EZETH) 的实时价格为 3,582.35 USD。目前其市值为 $ 1.18B USD。EZETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Renzo Restaked ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.46M USD
- Renzo Restaked ETH 当天价格变化为 +4.07%
- 其循环供应量为 330.39K USD

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Renzo Restaked ETH (EZETH) 价格表现 USD

今天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +140.03
在过去30天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -126.4974355550
在过去60天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,514.6842117100
在过去90天内，Renzo Restaked ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,148.7205875536875

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +140.03+4.07%
30天$ -126.4974355550-3.53%
60天$ +1,514.6842117100+42.28%
90天$ +1,148.7205875536875+47.20%

Renzo Restaked ETH (EZETH) 价格分析

Renzo Restaked ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,420.8
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$ 3,583.73
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$ 4,207.05
$ 4,207.05$ 4,207.05

+0.33%

+4.07%

+3.45%

Renzo Restaked ETH (EZETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

330.39K
330.39K 330.39K

什么是Renzo Restaked ETH (EZETH)

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官网

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