今天 Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) 的价格

今天 Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) 的实时价格为 3.77 USD。目前其市值为 $ 10.46M USD。EZEIGEN 兑换 USD 的价格为实时更新。

Renzo Restaked EIGEN 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 34.68 USD

- Renzo Restaked EIGEN 当天价格变化为 +6.33%

- 其循环供应量为 2.77M USD

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