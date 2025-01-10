RentAI 价格 (RENT)
今天 RentAI (RENT) 的实时价格为 0.00261061 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RENT 兑换 USD 的价格为实时更新。
RentAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.45 USD
- RentAI 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，RentAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，RentAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007046501。
在过去60天内，RentAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015771734。
在过去90天内，RentAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002748797996317601。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0007046501
|-26.99%
|60天
|$ -0.0015771734
|-60.41%
|90天
|$ -0.002748797996317601
|-51.28%
RentAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+7.54%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 RENT 兑换 AUD
A$0.0042291882
|1 RENT 兑换 GBP
￡0.0021145941
|1 RENT 兑换 EUR
€0.0025322917
|1 RENT 兑换 USD
$0.00261061
|1 RENT 兑换 MYR
RM0.0117216389
|1 RENT 兑换 TRY
₺0.0924417001
|1 RENT 兑换 JPY
¥0.4116148787
|1 RENT 兑换 RUB
₽0.2669348725
|1 RENT 兑换 INR
₹0.2248518393
|1 RENT 兑换 IDR
Rp42.1066070083
|1 RENT 兑换 PHP
₱0.1530600643
|1 RENT 兑换 EGP
￡E.0.1319924416
|1 RENT 兑换 BRL
R$0.0159508271
|1 RENT 兑换 CAD
C$0.0037592784
|1 RENT 兑换 BDT
৳0.3184422078
|1 RENT 兑换 NGN
₦4.0474375318
|1 RENT 兑换 UAH
₴0.1103765908
|1 RENT 兑换 VES
Bs0.13836233
|1 RENT 兑换 PKR
Rs0.7269765667
|1 RENT 兑换 KZT
₸1.377618897
|1 RENT 兑换 THB
฿0.0905620609
|1 RENT 兑换 TWD
NT$0.0862545544
|1 RENT 兑换 CHF
Fr0.0023756551
|1 RENT 兑换 HKD
HK$0.0203105458
|1 RENT 兑换 MAD
.د.م0.0262105244