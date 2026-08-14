rentahuman 今日价格

rentahuman (RENTA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.67%。当前 RENTA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RENTA。

rentahuman 目前市值在 $ 10,589.33 排名第 #-，流通供应量为 999.03M RENTA。过去 24 小时内，RENTA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00141605，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RENTA 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +2.10%。过去一天，总交易量达到 --。

rentahuman（RENTA）市场信息

市值 $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K 流通量 999.03M 999.03M 999.03M 总供应量 999,028,527.761818 999,028,527.761818 999,028,527.761818

rentahuman 的当前市值为 $ 10.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RENTA 的流通量为 999.03M，总供应量是 999028527.761818，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.59K。