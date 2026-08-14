RektStrategy 今日价格

RektStrategy (REKTSTR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 REKTSTR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REKTSTR。

RektStrategy 目前市值在 $ 161,249 排名第 #-，流通供应量为 904.00M REKTSTR。过去 24 小时内，REKTSTR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REKTSTR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 535.12。

RektStrategy（REKTSTR）市场信息

市值 $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K 成交量（24H） $ 535.12$ 535.12 $ 535.12 完全稀释市值 $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K 流通量 904.00M 904.00M 904.00M 总供应量 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

RektStrategy 的当前市值为 $ 161.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 535.12。REKTSTR 的流通量为 904.00M，总供应量是 904000656.9704607，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 161.25K。