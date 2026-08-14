Reject Modernity 今日价格

Reject Modernity (ALPHA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.48%。当前 ALPHA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALPHA。

Reject Modernity 目前市值在 $ 35,744 排名第 #-，流通供应量为 999.44M ALPHA。过去 24 小时内，ALPHA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01220404，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALPHA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.93%。过去一天，总交易量达到 --。

Reject Modernity（ALPHA）市场信息

市值 $ 35.74K$ 35.74K $ 35.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.74K$ 35.74K $ 35.74K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 总供应量 999,438,632.301207 999,438,632.301207 999,438,632.301207

Reject Modernity 的当前市值为 $ 35.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALPHA 的流通量为 999.44M，总供应量是 999438632.301207，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.74K。