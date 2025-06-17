ReinforcedAI 价格 (SN92)
今天 ReinforcedAI (SN92) 的实时价格为 0.475335 USD。目前其市值为 $ 197.81K USD。SN92 兑换 USD 的价格为实时更新。
ReinforcedAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- ReinforcedAI 当天价格变化为 -13.76%
- 其循环供应量为 416.14K USD
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今天内，ReinforcedAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0758807200637885。
在过去30天内，ReinforcedAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，ReinforcedAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，ReinforcedAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0758807200637885
|-13.76%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ReinforcedAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.64%
-13.76%
-31.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN92 兑换 VND
₫12,508.440525
|1 SN92 兑换 AUD
A$0.7225092
|1 SN92 兑换 GBP
￡0.34699455
|1 SN92 兑换 EUR
€0.4087881
|1 SN92 兑换 USD
$0.475335
|1 SN92 兑换 MYR
RM2.0154204
|1 SN92 兑换 TRY
₺18.7186923
|1 SN92 兑换 JPY
¥68.73819435
|1 SN92 兑换 RUB
₽37.266264
|1 SN92 兑换 INR
₹40.99764375
|1 SN92 兑换 IDR
Rp7,792.3758024
|1 SN92 兑换 KRW
₩648.47577375
|1 SN92 兑换 PHP
₱26.9895213
|1 SN92 兑换 EGP
￡E.23.84755695
|1 SN92 兑换 BRL
R$2.60958915
|1 SN92 兑换 CAD
C$0.64170225
|1 SN92 兑换 BDT
৳58.1049504
|1 SN92 兑换 NGN
₦734.67302265
|1 SN92 兑换 UAH
₴19.74066255
|1 SN92 兑换 VES
Bs48.48417
|1 SN92 兑换 PKR
Rs134.614872
|1 SN92 兑换 KZT
₸243.63295425
|1 SN92 兑换 THB
฿15.45314085
|1 SN92 兑换 TWD
NT$14.02713585
|1 SN92 兑换 AED
د.إ1.74447945
|1 SN92 兑换 CHF
Fr0.38502135
|1 SN92 兑换 HKD
HK$3.7266264
|1 SN92 兑换 MAD
.د.م4.3255485
|1 SN92 兑换 MXN
$8.99809155