REI AI by Virtuals 今日价格

REI AI by Virtuals (REI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 REI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REI。

REI AI by Virtuals 目前市值在 $ 16,693.09 排名第 #-，流通供应量为 497.66M REI。过去 24 小时内，REI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00102327，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

REI AI by Virtuals（REI）市场信息

市值 $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K 流通量 497.66M 497.66M 497.66M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

REI AI by Virtuals 的当前市值为 $ 16.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。REI 的流通量为 497.66M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.54K。