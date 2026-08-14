Rei 今日价格

Rei (REI) 今日实时价格为 $ 0.02293748，过去 24 小时内变化了 8.04%。当前 REI 兑 USD 的汇率为 $ 0.02293748 每 REI。

Rei 目前市值在 $ 22,933,038 排名第 #-，流通供应量为 1.00B REI。过去 24 小时内，REI 的交易价格在 $ 0.02312392（低点）和 $ 0.02489539（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.218973，而历史最低价为 $ 0.00605432。

短期表现方面，REI 在过去一小时内波动了 -1.59%，过去7 天内波动了 -14.34%。过去一天，总交易量达到 $ 167.90K。

Rei（REI）市场信息

市值 $ 22.93M$ 22.93M $ 22.93M 成交量（24H） $ 167.90K$ 167.90K $ 167.90K 完全稀释市值 $ 22.93M$ 22.93M $ 22.93M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Rei 的当前市值为 $ 22.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 167.90K。REI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.93M。