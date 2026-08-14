Reflexer Ungovernance 今日价格

Reflexer Ungovernance (FLX) 今日实时价格为 $ 1.064，过去 24 小时内变化了 3.99%。当前 FLX 兑 USD 的汇率为 $ 1.064 每 FLX。

Reflexer Ungovernance 目前市值在 $ 879,898 排名第 #-，流通供应量为 827.12K FLX。过去 24 小时内，FLX 的交易价格在 $ 1.06（低点）和 $ 1.12（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,839.79，而历史最低价为 $ 0.752742。

短期表现方面，FLX 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -4.55%。过去一天，总交易量达到 $ 1.19K。

Reflexer Ungovernance（FLX）市场信息

市值 $ 879.90K$ 879.90K $ 879.90K 成交量（24H） $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K 完全稀释市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 827.12K 827.12K 827.12K 总供应量 957,122.2961293116 957,122.2961293116 957,122.2961293116

Reflexer Ungovernance 的当前市值为 $ 879.90K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.19K。FLX 的流通量为 827.12K，总供应量是 957122.2961293116，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.02M。