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ReflectionAI 价格 (RECT)

USD

ReflectionAI (RECT) 实时价格图表

$1.031
$1.031$1.031
+2.30%(1D)

今天 ReflectionAI (RECT) 的价格

今天 ReflectionAI (RECT) 的实时价格为 1.031 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RECT 兑换 USD 的价格为实时更新。
ReflectionAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.94M USD
- ReflectionAI 当天价格变化为 +2.32%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ReflectionAI (RECT) 价格表现 USD

今天内，ReflectionAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02335458
在过去30天内，ReflectionAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0933358114
在过去60天内，ReflectionAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8850770026
在过去90天内，ReflectionAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02335458+2.32%
30天$ +0.0933358114+9.05%
60天$ +0.8850770026+85.85%
90天$ 0--

ReflectionAI (RECT) 价格分析

ReflectionAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

+0.36%

+2.32%

+14.58%

ReflectionAI (RECT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

0.00
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什么是ReflectionAI (RECT)

Reflection AI is a decentralized platform for AI model collaboration and trading, creating a unique Web3 ecosystem.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ReflectionAI (RECT) 资源

白皮书
官网

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RECT 兑换为当地货币

1 RECT 兑换 AUD
A$1.65991
1 RECT 兑换 GBP
0.83511
1 RECT 兑换 EUR
1.00007
1 RECT 兑换 USD
$1.031
1 RECT 兑换 MYR
RM4.6395
1 RECT 兑换 TRY
36.54895
1 RECT 兑换 JPY
¥160.95972
1 RECT 兑换 RUB
105.5744
1 RECT 兑换 INR
89.26398
1 RECT 兑换 IDR
Rp16,901.63664
1 RECT 兑换 PHP
60.37536
1 RECT 兑换 EGP
￡E.51.95209
1 RECT 兑换 BRL
R$6.19631
1 RECT 兑换 CAD
C$1.47433
1 RECT 兑换 BDT
125.34898
1 RECT 兑换 NGN
1,603.4112
1 RECT 兑换 UAH
43.48758
1 RECT 兑换 VES
Bs55.674
1 RECT 兑换 PKR
Rs287.65931
1 RECT 兑换 KZT
546.9455
1 RECT 兑换 THB
฿35.69322
1 RECT 兑换 TWD
NT$33.95083
1 RECT 兑换 CHF
Fr0.93821
1 RECT 兑换 HKD
HK$8.02118
1 RECT 兑换 MAD
.د.م10.36155