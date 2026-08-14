Reental 今日价格

Reental (RNT) 今日实时价格为 $ 0.281137，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 RNT 兑 USD 的汇率为 $ 0.281137 每 RNT。

Reental 目前市值在 $ 38,847,418 排名第 #-，流通供应量为 138.18M RNT。过去 24 小时内，RNT 的交易价格在 $ 0.278448（低点）和 $ 0.281966（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 33.06，而历史最低价为 $ 0.01591959。

短期表现方面，RNT 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +2.83%。过去一天，总交易量达到 $ 6.98K。

Reental（RNT）市场信息

市值 $ 38.85M$ 38.85M $ 38.85M 成交量（24H） $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K 完全稀释市值 $ 56.23M$ 56.23M $ 56.23M 流通量 138.18M 138.18M 138.18M 总供应量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Reental 的当前市值为 $ 38.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.98K。RNT 的流通量为 138.18M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.23M。