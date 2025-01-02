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REECOIN 价格 (REE)

USD

REECOIN (REE) 实时价格图表

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今天 REECOIN (REE) 的价格

今天 REECOIN (REE) 的实时价格为 0.0232395 USD。目前其市值为 $ 11.58M USD。REE 兑换 USD 的价格为实时更新。
REECOIN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.30K USD
- REECOIN 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 498.29M USD

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REECOIN (REE) 价格表现 USD

今天内，REECOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，REECOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011299904
在过去60天内，REECOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，REECOIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0011299904-4.86%
60天$ 0--
90天$ 0--

REECOIN (REE) 价格分析

REECOIN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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REECOIN (REE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.58M
$ 11.58M$ 11.58M

$ 66.30K
$ 66.30K$ 66.30K

498.29M
498.29M 498.29M

什么是REECOIN (REE)

Real World Value: ReeCoin's exclusivity strategy is designed to expand the use of digital assets and provide real world value to its users. This approach aims to transform the ReeCoin ecosystem into a dynamic platform that users can actively use in their daily lives. User Experience: ReeCoin was developed with Reeder's long-standing experience, solid support system and technological know-how. In this way, it offers its users a unique quality and reliability experience.

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REECOIN (REE) 资源

白皮书
官网

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REE 兑换为当地货币

1 REE 兑换 AUD
A$0.037415595
1 REE 兑换 GBP
0.0185916
1 REE 兑换 EUR
0.02230992
1 REE 兑换 USD
$0.0232395
1 REE 兑换 MYR
RM0.103880565
1 REE 兑换 TRY
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1 REE 兑换 JPY
¥3.648833895
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1.992787125
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Rp374.830592685
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￡E.1.17963702
1 REE 兑换 BRL
R$0.144317295
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C$0.03346488
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1 REE 兑换 VES
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1 REE 兑换 CHF
Fr0.02091555
1 REE 兑换 HKD
HK$0.180570915
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