Reddio Vault Ethereum 价格 (RSVETH)
今天 Reddio Vault Ethereum (RSVETH) 的实时价格为 1,883.19 USD。目前其市值为 $ 1.65M USD。RSVETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Reddio Vault Ethereum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 792.51 USD
- Reddio Vault Ethereum 当天价格变化为 -8.33%
- 其循环供应量为 873.83 USD
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今天内，Reddio Vault Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -171.342733703883。
在过去30天内，Reddio Vault Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Reddio Vault Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Reddio Vault Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -171.342733703883
|-8.33%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Reddio Vault Ethereum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.09%
-8.33%
-2.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.
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|1 RSVETH 兑换 AUD
A$2,975.4402
|1 RSVETH 兑换 GBP
￡1,450.0563
|1 RSVETH 兑换 EUR
€1,732.5348
|1 RSVETH 兑换 USD
$1,883.19
|1 RSVETH 兑换 MYR
RM8,304.8679
|1 RSVETH 兑换 TRY
₺68,661.1074
|1 RSVETH 兑换 JPY
¥278,825.1114
|1 RSVETH 兑换 RUB
₽167,641.5738
|1 RSVETH 兑换 INR
₹164,101.1766
|1 RSVETH 兑换 IDR
Rp30,871,962.2736
|1 RSVETH 兑换 PHP
₱107,718.468
|1 RSVETH 兑换 EGP
￡E.95,402.4054
|1 RSVETH 兑换 BRL
R$10,884.8382
|1 RSVETH 兑换 CAD
C$2,692.9617
|1 RSVETH 兑换 BDT
৳229,052.3997
|1 RSVETH 兑换 NGN
₦2,853,315.3285
|1 RSVETH 兑换 UAH
₴77,700.4194
|1 RSVETH 兑换 VES
Bs120,524.16
|1 RSVETH 兑换 PKR
Rs527,933.4846
|1 RSVETH 兑换 KZT
₸924,928.7685
|1 RSVETH 兑换 THB
฿63,538.8306
|1 RSVETH 兑换 TWD
NT$61,843.9596
|1 RSVETH 兑换 CHF
Fr1,657.2072
|1 RSVETH 兑换 HKD
HK$14,632.3863
|1 RSVETH 兑换 MAD
.د.م18,323.4387
|1 RSVETH 兑换 MXN
$38,228.757