RECRUIT（RECRUIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001214 24H最低价 $ 0.00001373 24H最高价 历史最高 $ 0.00102729 最低价 $ 0.00001035 涨跌幅（1H） -0.69% 涨跌幅（1D） -3.44% 漲跌幅（7D） +6.77%

RECRUIT（RECRUIT）当前实时价格为 $0.00001244。过去 24 小时内，RECRUIT 的交易价格在 $ 0.00001214 至 $ 0.00001373 之间波动，市场活跃度显著。RECRUIT 的历史最高价为 $ 0.00102729，历史最低价为 $ 0.00001035。

从短期表现来看，RECRUIT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.69%，过去 24 小时内变动为 -3.44%，过去 7 天内累计变动为 +6.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RECRUIT（RECRUIT）市场信息

市值 $ 12.44K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.44K 流通量 999.80M 总供应量 999,799,108.690147

RECRUIT 的当前市值为 $ 12.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RECRUIT 的流通量为 999.80M，总供应量是 999799108.690147，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.44K。