Recon Raccoon 今日价格

Recon Raccoon (RCON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.54%。当前 RCON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RCON。

Recon Raccoon 目前市值在 $ 21,519 排名第 #-，流通供应量为 653.92M RCON。过去 24 小时内，RCON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00323388，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RCON 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +10.61%。过去一天，总交易量达到 --。

Recon Raccoon（RCON）市场信息

市值 $ 21.52K$ 21.52K $ 21.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K 流通量 653.92M 653.92M 653.92M 总供应量 998,240,224.220035 998,240,224.220035 998,240,224.220035

Recon Raccoon 的当前市值为 $ 21.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RCON 的流通量为 653.92M，总供应量是 998240224.220035，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.41K。