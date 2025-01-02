Receive Access Ecosystem 图标

Receive Access Ecosystem 价格 (RAE)

USD

Receive Access Ecosystem (RAE) 实时价格图表

$0.916905
$0.916905$0.916905
-5.20%(1D)

今天 Receive Access Ecosystem (RAE) 的价格

今天 Receive Access Ecosystem (RAE) 的实时价格为 0.916905 USD。目前其市值为 $ 4.09M USD。RAE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Receive Access Ecosystem 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.86K USD
- Receive Access Ecosystem 当天价格变化为 -5.23%
- 其循环供应量为 4.46M USD

在获取 MEXC 上从 RAE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 RAE 价格信息的首选平台。

Receive Access Ecosystem (RAE) 价格表现 USD

今天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0506216309080522
在过去30天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0191224205
在过去60天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0663384435
在过去90天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0553788894868417

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0506216309080522-5.23%
30天$ +0.0191224205+2.09%
60天$ -0.0663384435-7.23%
90天$ -0.0553788894868417-5.69%

Receive Access Ecosystem (RAE) 价格分析

Receive Access Ecosystem 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.905173
$ 0.905173$ 0.905173

$ 0.994302
$ 0.994302$ 0.994302

$ 14.04
$ 14.04$ 14.04

-0.02%

-5.23%

+13.75%

Receive Access Ecosystem (RAE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

$ 22.86K
$ 22.86K$ 22.86K

4.46M
4.46M 4.46M

什么是Receive Access Ecosystem (RAE)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Receive Access Ecosystem (RAE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Receive Access Ecosystem (RAE) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

RAE 兑换为当地货币

1 RAE 兑换 AUD
A$1.47621705
1 RAE 兑换 GBP
0.733524
1 RAE 兑换 EUR
0.8802288
1 RAE 兑换 USD
$0.916905
1 RAE 兑换 MYR
RM4.09856535
1 RAE 兑换 TRY
32.37591555
1 RAE 兑换 JPY
¥143.96325405
1 RAE 兑换 RUB
103.14264345
1 RAE 兑换 INR
78.62460375
1 RAE 兑换 IDR
Rp14,788.78825215
1 RAE 兑换 PHP
53.1071376
1 RAE 兑换 EGP
￡E.46.5420978
1 RAE 兑换 BRL
R$5.69398005
1 RAE 兑换 CAD
C$1.3203432
1 RAE 兑换 BDT
109.5701475
1 RAE 兑换 NGN
1,417.15919895
1 RAE 兑换 UAH
38.61086955
1 RAE 兑换 VES
Bs46.762155
1 RAE 兑换 PKR
Rs255.5414235
1 RAE 兑换 KZT
481.31094165
1 RAE 兑换 THB
฿31.3948272
1 RAE 兑换 TWD
NT$30.15700545
1 RAE 兑换 CHF
Fr0.8252145
1 RAE 兑换 HKD
HK$7.12435185
1 RAE 兑换 MAD
.د.م9.26990955