Receive Access Ecosystem 价格 (RAE)
今天 Receive Access Ecosystem (RAE) 的实时价格为 0.916905 USD。目前其市值为 $ 4.09M USD。RAE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Receive Access Ecosystem 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.86K USD
- Receive Access Ecosystem 当天价格变化为 -5.23%
- 其循环供应量为 4.46M USD
在获取 MEXC 上从 RAE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 RAE 价格信息的首选平台。
今天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0506216309080522。
在过去30天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0191224205。
在过去60天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0663384435。
在过去90天内，Receive Access Ecosystem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0553788894868417。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0506216309080522
|-5.23%
|30天
|$ +0.0191224205
|+2.09%
|60天
|$ -0.0663384435
|-7.23%
|90天
|$ -0.0553788894868417
|-5.69%
Receive Access Ecosystem 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
-5.23%
+13.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 RAE 兑换 AUD
A$1.47621705
|1 RAE 兑换 GBP
￡0.733524
|1 RAE 兑换 EUR
€0.8802288
|1 RAE 兑换 USD
$0.916905
|1 RAE 兑换 MYR
RM4.09856535
|1 RAE 兑换 TRY
₺32.37591555
|1 RAE 兑换 JPY
¥143.96325405
|1 RAE 兑换 RUB
₽103.14264345
|1 RAE 兑换 INR
₹78.62460375
|1 RAE 兑换 IDR
Rp14,788.78825215
|1 RAE 兑换 PHP
₱53.1071376
|1 RAE 兑换 EGP
￡E.46.5420978
|1 RAE 兑换 BRL
R$5.69398005
|1 RAE 兑换 CAD
C$1.3203432
|1 RAE 兑换 BDT
৳109.5701475
|1 RAE 兑换 NGN
₦1,417.15919895
|1 RAE 兑换 UAH
₴38.61086955
|1 RAE 兑换 VES
Bs46.762155
|1 RAE 兑换 PKR
Rs255.5414235
|1 RAE 兑换 KZT
₸481.31094165
|1 RAE 兑换 THB
฿31.3948272
|1 RAE 兑换 TWD
NT$30.15700545
|1 RAE 兑换 CHF
Fr0.8252145
|1 RAE 兑换 HKD
HK$7.12435185
|1 RAE 兑换 MAD
.د.م9.26990955