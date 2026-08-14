Rebirth and New Hope 今日价格

Rebirth and New Hope (REBIRTH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.38%。当前 REBIRTH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REBIRTH。

Rebirth and New Hope 目前市值在 $ 21,362 排名第 #-，流通供应量为 949.53M REBIRTH。过去 24 小时内，REBIRTH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REBIRTH 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +35.06%。过去一天，总交易量达到 --。

Rebirth and New Hope（REBIRTH）市场信息

市值 $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K 流通量 949.53M 949.53M 949.53M 总供应量 994,033,437.392834 994,033,437.392834 994,033,437.392834

Rebirth and New Hope 的当前市值为 $ 21.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。REBIRTH 的流通量为 949.53M，总供应量是 994033437.392834，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.36K。