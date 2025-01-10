RealToken Ecosystem Governance 价格 (REG)
今天 RealToken Ecosystem Governance (REG) 的实时价格为 1.93 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。REG 兑换 USD 的价格为实时更新。
RealToken Ecosystem Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.06K USD
- RealToken Ecosystem Governance 当天价格变化为 +0.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 REG兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 REG 价格信息的首选平台。
今天内，RealToken Ecosystem Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01639549。
在过去30天内，RealToken Ecosystem Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0023949370。
在过去60天内，RealToken Ecosystem Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1421066720。
在过去90天内，RealToken Ecosystem Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9617464248681938。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01639549
|+0.86%
|30天
|$ +0.0023949370
|+0.12%
|60天
|$ +0.1421066720
|+7.36%
|90天
|$ +0.9617464248681938
|+99.33%
RealToken Ecosystem Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.00%
+0.86%
+1.54%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 REG 兑换 AUD
A$3.1266
|1 REG 兑换 GBP
￡1.5633
|1 REG 兑换 EUR
€1.8721
|1 REG 兑换 USD
$1.93
|1 REG 兑换 MYR
RM8.6657
|1 REG 兑换 TRY
₺68.3413
|1 REG 兑换 JPY
¥304.3031
|1 REG 兑换 RUB
₽197.3425
|1 REG 兑换 INR
₹166.2309
|1 REG 兑换 IDR
Rp31,129.0279
|1 REG 兑换 PHP
₱113.1559
|1 REG 兑换 EGP
￡E.97.5808
|1 REG 兑换 BRL
R$11.7923
|1 REG 兑换 CAD
C$2.7792
|1 REG 兑换 BDT
৳235.4214
|1 REG 兑换 NGN
₦2,992.2334
|1 REG 兑换 UAH
₴81.6004
|1 REG 兑换 VES
Bs102.29
|1 REG 兑换 PKR
Rs537.4471
|1 REG 兑换 KZT
₸1,018.461
|1 REG 兑换 THB
฿66.9517
|1 REG 兑换 TWD
NT$63.7672
|1 REG 兑换 CHF
Fr1.7563
|1 REG 兑换 HKD
HK$15.0154
|1 REG 兑换 MAD
.د.م19.3772