RealGoat 今日价格

RealGoat (RGOAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 RGOAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RGOAT。

RealGoat 目前市值在 $ 26,173 排名第 #-，流通供应量为 21.00T RGOAT。过去 24 小时内，RGOAT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RGOAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

RealGoat（RGOAT）市场信息

市值 $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K 流通量 21.00T 21.00T 21.00T 总供应量 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

RealGoat 的当前市值为 $ 26.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RGOAT 的流通量为 21.00T，总供应量是 21000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.17K。