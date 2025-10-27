Real Asian Hours（CHINAWINS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001214 $ 0.00001214 $ 0.00001214 24H最低价 $ 0.00001266 $ 0.00001266 $ 0.00001266 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001214$ 0.00001214 $ 0.00001214 24H最高价 $ 0.00001266$ 0.00001266 $ 0.00001266 历史最高 $ 0.00199945$ 0.00199945 $ 0.00199945 最低价 $ 0.0000111$ 0.0000111 $ 0.0000111 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） +3.33% 漲跌幅（7D） +4.65% 漲跌幅（7D） +4.65%

Real Asian Hours（CHINAWINS）当前实时价格为 $0.00001258。过去 24 小时内，CHINAWINS 的交易价格在 $ 0.00001214 至 $ 0.00001266 之间波动，市场活跃度显著。CHINAWINS 的历史最高价为 $ 0.00199945，历史最低价为 $ 0.0000111。

从短期表现来看，CHINAWINS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 +3.33%，过去 7 天内累计变动为 +4.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Real Asian Hours（CHINAWINS）市场信息

市值 $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 总供应量 999,874,805.961094 999,874,805.961094 999,874,805.961094

Real Asian Hours 的当前市值为 $ 12.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHINAWINS 的流通量为 999.87M，总供应量是 999874805.961094，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.58K。