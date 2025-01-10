ReadySwap 价格 (RS)
今天 ReadySwap (RS) 的实时价格为 0.0067346 USD。目前其市值为 $ 56.29K USD。RS 兑换 USD 的价格为实时更新。
ReadySwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 119.07 USD
- ReadySwap 当天价格变化为 +2.44%
- 其循环供应量为 8.36M USD
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今天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016065。
在过去30天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010258492。
在过去60天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009656911。
在过去90天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000835728321505105。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016065
|+2.44%
|30天
|$ -0.0010258492
|-15.23%
|60天
|$ -0.0009656911
|-14.33%
|90天
|$ +0.000835728321505105
|+14.17%
ReadySwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.11%
+2.44%
-8.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 RS 兑换 AUD
A$0.010842706
|1 RS 兑换 GBP
￡0.005455026
|1 RS 兑换 EUR
€0.006532562
|1 RS 兑换 USD
$0.0067346
|1 RS 兑换 MYR
RM0.030238354
|1 RS 兑换 TRY
₺0.238539532
|1 RS 兑换 JPY
¥1.064874952
|1 RS 兑换 RUB
₽0.69198015
|1 RS 兑换 INR
₹0.579310292
|1 RS 兑换 IDR
Rp108.622565438
|1 RS 兑换 PHP
₱0.394041446
|1 RS 兑换 EGP
￡E.0.340501376
|1 RS 兑换 BRL
R$0.04074433
|1 RS 兑换 CAD
C$0.009697824
|1 RS 兑换 BDT
৳0.821486508
|1 RS 兑换 NGN
₦10.425026108
|1 RS 兑换 UAH
₴0.285479694
|1 RS 兑换 VES
Bs0.3569338
|1 RS 兑换 PKR
Rs1.878010556
|1 RS 兑换 KZT
₸3.540783296
|1 RS 兑换 THB
฿0.232949814
|1 RS 兑换 TWD
NT$0.22190507
|1 RS 兑换 CHF
Fr0.006128486
|1 RS 兑换 HKD
HK$0.052395188
|1 RS 兑换 MAD
.د.م0.067750076