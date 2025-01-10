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ReadySwap 价格 (RS)

USD

ReadySwap (RS) 实时价格图表

$0.0067346
$0.0067346$0.0067346
+2.40%(1D)

今天 ReadySwap (RS) 的价格

今天 ReadySwap (RS) 的实时价格为 0.0067346 USD。目前其市值为 $ 56.29K USD。RS 兑换 USD 的价格为实时更新。
ReadySwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 119.07 USD
- ReadySwap 当天价格变化为 +2.44%
- 其循环供应量为 8.36M USD

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ReadySwap (RS) 价格表现 USD

今天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016065
在过去30天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010258492
在过去60天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009656911
在过去90天内，ReadySwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000835728321505105

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016065+2.44%
30天$ -0.0010258492-15.23%
60天$ -0.0009656911-14.33%
90天$ +0.000835728321505105+14.17%

ReadySwap (RS) 价格分析

ReadySwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00656142
$ 0.00656142$ 0.00656142

$ 0.0068318
$ 0.0068318$ 0.0068318

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

-1.11%

+2.44%

-8.93%

ReadySwap (RS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 56.29K
$ 56.29K$ 56.29K

$ 119.07
$ 119.07$ 119.07

8.36M
8.36M 8.36M

什么是ReadySwap (RS)

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ReadySwap (RS) 资源

白皮书
官网

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RS 兑换为当地货币

1 RS 兑换 AUD
A$0.010842706
1 RS 兑换 GBP
0.005455026
1 RS 兑换 EUR
0.006532562
1 RS 兑换 USD
$0.0067346
1 RS 兑换 MYR
RM0.030238354
1 RS 兑换 TRY
0.238539532
1 RS 兑换 JPY
¥1.064874952
1 RS 兑换 RUB
0.69198015
1 RS 兑换 INR
0.579310292
1 RS 兑换 IDR
Rp108.622565438
1 RS 兑换 PHP
0.394041446
1 RS 兑换 EGP
￡E.0.340501376
1 RS 兑换 BRL
R$0.04074433
1 RS 兑换 CAD
C$0.009697824
1 RS 兑换 BDT
0.821486508
1 RS 兑换 NGN
10.425026108
1 RS 兑换 UAH
0.285479694
1 RS 兑换 VES
Bs0.3569338
1 RS 兑换 PKR
Rs1.878010556
1 RS 兑换 KZT
3.540783296
1 RS 兑换 THB
฿0.232949814
1 RS 兑换 TWD
NT$0.22190507
1 RS 兑换 CHF
Fr0.006128486
1 RS 兑换 HKD
HK$0.052395188
1 RS 兑换 MAD
.د.م0.067750076