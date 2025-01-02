RCH Token 价格 (RCH)
今天 RCH Token (RCH) 的实时价格为 0.414384 USD。目前其市值为 $ 10.71M USD。RCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
RCH Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 656.20K USD
- RCH Token 当天价格变化为 +4.48%
- 其循环供应量为 25.84M USD
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今天内，RCH Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01776764。
在过去30天内，RCH Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0499438387。
在过去60天内，RCH Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0123003260。
在过去90天内，RCH Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0263334635487743。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01776764
|+4.48%
|30天
|$ -0.0499438387
|-12.05%
|60天
|$ +0.0123003260
|+2.97%
|90天
|$ -0.0263334635487743
|-5.97%
RCH Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.39%
+4.48%
+3.87%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 RCH 兑换 AUD
A$0.66715824
|1 RCH 兑换 GBP
￡0.3315072
|1 RCH 兑换 EUR
€0.39780864
|1 RCH 兑换 USD
$0.414384
|1 RCH 兑换 MYR
RM1.85229648
|1 RCH 兑换 TRY
₺14.63189904
|1 RCH 兑换 JPY
¥65.06243184
|1 RCH 兑换 RUB
₽46.61405616
|1 RCH 兑换 INR
₹35.533428
|1 RCH 兑换 IDR
Rp6,683.61196752
|1 RCH 兑换 PHP
₱24.00112128
|1 RCH 兑换 EGP
￡E.21.03413184
|1 RCH 兑换 BRL
R$2.57332464
|1 RCH 兑换 CAD
C$0.59671296
|1 RCH 兑换 BDT
৳49.518888
|1 RCH 兑换 NGN
₦640.46776656
|1 RCH 兑换 UAH
₴17.44971024
|1 RCH 兑换 VES
Bs21.133584
|1 RCH 兑换 PKR
Rs115.4888208
|1 RCH 兑换 KZT
₸217.52259312
|1 RCH 兑换 THB
฿14.18850816
|1 RCH 兑换 TWD
NT$13.62908976
|1 RCH 兑换 CHF
Fr0.3729456
|1 RCH 兑换 HKD
HK$3.21976368
|1 RCH 兑换 MAD
.د.م4.18942224