RAYN 价格 (AKTIO)
今天 RAYN (AKTIO) 的实时价格为 0.16493 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AKTIO 兑换 USD 的价格为实时更新。
RAYN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 292.88K USD
- RAYN 当天价格变化为 -1.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，RAYN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017436123719314。
在过去30天内，RAYN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0280987117。
在过去60天内，RAYN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0565018183。
在过去90天内，RAYN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0979775261837583。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0017436123719314
|-1.04%
|30天
|$ -0.0280987117
|-17.03%
|60天
|$ -0.0565018183
|-34.25%
|90天
|$ -0.0979775261837583
|-37.26%
RAYN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.49%
-1.04%
-2.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Rayn is a mobile application that combines the efficiency and practical features of digital payments with the latest wealth management tools for currencies and alternate investment strategies.
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|1 AKTIO 兑换 AUD
A$0.2655373
|1 AKTIO 兑换 GBP
￡0.1335933
|1 AKTIO 兑换 EUR
€0.1599821
|1 AKTIO 兑换 USD
$0.16493
|1 AKTIO 兑换 MYR
RM0.742185
|1 AKTIO 兑换 TRY
₺5.8467685
|1 AKTIO 兑换 JPY
¥25.7488716
|1 AKTIO 兑换 RUB
₽16.888832
|1 AKTIO 兑换 INR
₹14.2796394
|1 AKTIO 兑换 IDR
Rp2,703.7700592
|1 AKTIO 兑换 PHP
₱9.6583008
|1 AKTIO 兑换 EGP
￡E.8.3108227
|1 AKTIO 兑换 BRL
R$0.9912293
|1 AKTIO 兑换 CAD
C$0.2358499
|1 AKTIO 兑换 BDT
৳20.0521894
|1 AKTIO 兑换 NGN
₦256.499136
|1 AKTIO 兑换 UAH
₴6.9567474
|1 AKTIO 兑换 VES
Bs8.90622
|1 AKTIO 兑换 PKR
Rs46.0171193
|1 AKTIO 兑换 KZT
₸87.495365
|1 AKTIO 兑换 THB
฿5.7098766
|1 AKTIO 兑换 TWD
NT$5.4311449
|1 AKTIO 兑换 CHF
Fr0.1500863
|1 AKTIO 兑换 HKD
HK$1.2831554
|1 AKTIO 兑换 MAD
.د.م1.6575465