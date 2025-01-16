Ray Network 价格 (XRAY)

USD

Ray Network (XRAY) 实时价格图表

$0.00842591
$0.00842591$0.00842591
+21.20%(1D)

今天 Ray Network (XRAY) 的价格

今天 Ray Network (XRAY) 的实时价格为 0.00846351 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XRAY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ray Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.50K USD
- Ray Network 当天价格变化为 +17.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Ray Network (XRAY) 价格表现 USD

今天内，Ray Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00126372
在过去30天内，Ray Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0294870745
在过去60天内，Ray Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2389796512
在过去90天内，Ray Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0077913165142768112

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00126372+17.55%
30天$ +0.0294870745+348.40%
60天$ +0.2389796512+2,823.65%
90天$ +0.0077913165142768112+1,159.09%

Ray Network (XRAY) 价格分析

Ray Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00719702
$ 0.00719702$ 0.00719702

$ 0.00850557
$ 0.00850557$ 0.00850557

$ 35,570
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+3.81%

+17.55%

+95.89%

Ray Network (XRAY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 7.50K
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什么是Ray Network (XRAY)

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Ray Network (XRAY) 资源

官网

大家还在问：关于 Ray Network (XRAY) 的其他问题

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XRAY 兑换为当地货币

1 XRAY 兑换 AUD
A$0.0136262511
1 XRAY 兑换 GBP
0.0068554431
1 XRAY 兑换 EUR
0.0082096047
1 XRAY 兑换 USD
$0.00846351
1 XRAY 兑换 MYR
RM0.038085795
1 XRAY 兑换 TRY
0.3000314295
1 XRAY 兑换 JPY
¥1.3213231812
1 XRAY 兑换 RUB
0.866663424
1 XRAY 兑换 INR
0.7327706958
1 XRAY 兑换 IDR
Rp138.7460433744
1 XRAY 兑换 PHP
0.4956231456
1 XRAY 兑换 EGP
￡E.0.4264762689
1 XRAY 兑换 BRL
R$0.0508656951
1 XRAY 兑换 CAD
C$0.0121028193
1 XRAY 兑换 BDT
1.0289935458
1 XRAY 兑换 NGN
13.162450752
1 XRAY 兑换 UAH
0.3569908518
1 XRAY 兑换 VES
Bs0.45702954
1 XRAY 兑换 PKR
Rs2.3614039251
1 XRAY 兑换 KZT
4.489892055
1 XRAY 兑换 THB
฿0.2930067162
1 XRAY 兑换 TWD
NT$0.2787033843
1 XRAY 兑换 CHF
Fr0.0077017941
1 XRAY 兑换 HKD
HK$0.0658461078
1 XRAY 兑换 MAD
.د.م0.0850582755