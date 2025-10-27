Ravenra（RAVEN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00120118 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.52% 涨跌幅（1D） +2.80% 漲跌幅（7D） -15.88%

Ravenra（RAVEN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RAVEN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RAVEN 的历史最高价为 $ 0.00120118，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RAVEN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.52%，过去 24 小时内变动为 +2.80%，过去 7 天内累计变动为 -15.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ravenra（RAVEN）市场信息

市值 $ 5.36K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 5.55K 流通量 96.51M 总供应量 100,000,000.0

Ravenra 的当前市值为 $ 5.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RAVEN 的流通量为 96.51M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.55K。