Ravenhood 今日价格

Ravenhood (RVH) 今日实时价格为 $ 0.00281474，过去 24 小时内变化了 33.55%。当前 RVH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00281474 每 RVH。

Ravenhood 目前市值在 $ 281,461 排名第 #-，流通供应量为 100.00M RVH。过去 24 小时内，RVH 的交易价格在 $ 0.00203768（低点）和 $ 0.0028618（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0028618，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RVH 在过去一小时内波动了 +4.38%，过去7 天内波动了 +87.45%。过去一天，总交易量达到 $ 24.36K。

Ravenhood（RVH）市场信息

市值 $ 281.46K$ 281.46K $ 281.46K 成交量（24H） $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K 完全稀释市值 $ 281.46K$ 281.46K $ 281.46K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Ravenhood 的当前市值为 $ 281.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24.36K。RVH 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 281.46K。