ratthew 价格 (RATTHEW)
ratthew (RATTHEW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 RATTHEW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RATTHEW。
ratthew 目前市值在 $ 9,371.16 排名第 #-，流通供应量为 1.00B RATTHEW。过去 24 小时内，RATTHEW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，RATTHEW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.81%。过去一天，总交易量达到 --。
ratthew 的当前市值为 $ 9.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RATTHEW 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.37K。
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-7.81%
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今天内，ratthew 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，ratthew 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，ratthew 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，ratthew 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
|-39.12%
|60天
|$ 0
|-27.76%
|90天
|--
|--
在 2040 年，ratthew 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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ratthew 的当前交易价格是多少？
ratthew (RATTHEW) 目前的交易价格为 ¥ CNY，过去 24 小时价格变动 --%。该价格代表各大交易所的最新综合市场价格，并根据实时市场活动持续更新。
哪些因素影响着 ratthew 今日的价格走势？
最近 24 小时价格变动受市场情绪、流动性波动以及 Base Ecosystem,Zora Creator 板块整体表现的综合影响。更广泛的经济趋势和 -- 上的链上活动也可能导致短期波动。
RATTHEW 的交易活跃度如何？
投资者在 24 小时内的交易量达到了 ¥--，表明市场参与活跃。成交量增加通常表明市场信心增强，价格发现机制更加完善。
ratthew 在全球加密货币市场中的地位如何？
它目前市值排名第 10374 位，市值为 ¥63995.5219237472988000，属于同行业中较为成熟的资产之一。
流通供应量反映了关于 RATTHEW 的什么信息？
流通中的代币数量为 1000000000.0，供应量在决定稀缺性、长期通胀和市场估值方面起着至关重要的作用。
今天的价格与 ratthew 近期的表现相比如何？
过去 24 小时内，¥ 和 ¥ 之间的价格区间凸显了其日内波动性，并有助于交易者评估短期价格机会。
ratthew 与类似资产相比如何？
与其他 Base Ecosystem,Zora Creator 代币相比，RATTHEW 继续展现出具有竞争力的表现，这得益于稳定的交易量以及散户和机构参与者的持续关注。
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|类型
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