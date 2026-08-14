Ratehopper AI 今日价格

Ratehopper AI (ROO) 今日实时价格为 $ 0.00113291，过去 24 小时内变化了 1.48%。当前 ROO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00113291 每 ROO。

Ratehopper AI 目前市值在 $ 333,786 排名第 #-，流通供应量为 294.63M ROO。过去 24 小时内，ROO 的交易价格在 $ 0.00110977（低点）和 $ 0.00117654（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00440741，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.51%。过去一天，总交易量达到 $ 9.36。

Ratehopper AI（ROO）市场信息

市值 $ 333.79K$ 333.79K $ 333.79K 成交量（24H） $ 9.36$ 9.36 $ 9.36 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 294.63M 294.63M 294.63M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ratehopper AI 的当前市值为 $ 333.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.36。ROO 的流通量为 294.63M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。