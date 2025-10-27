Ratecoin（RATE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.74% 涨跌幅（1D） -1.27% 漲跌幅（7D） -0.57% 漲跌幅（7D） -0.57%

Ratecoin（RATE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，RATE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。RATE 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RATE 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.74%，过去 24 小时内变动为 -1.27%，过去 7 天内累计变动为 -0.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ratecoin（RATE）市场信息

市值 $ 126.77K$ 126.77K $ 126.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 126.77K$ 126.77K $ 126.77K 流通量 984.52M 984.52M 984.52M 总供应量 984,517,004.764642 984,517,004.764642 984,517,004.764642

Ratecoin 的当前市值为 $ 126.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RATE 的流通量为 984.52M，总供应量是 984517004.764642，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.77K。